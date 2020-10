Όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, Anadolu, πρόκειται για μια κίνηση καλής θέλησης.

Ο ναύσταθμος της Σμύρνης, φαίνεται να έχει ακυρώσει δύο Navtex:

TURNHOS N/W : 1340/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-10-2020 16:46)

TURNHOS N/W : 1340/20

CANCEL 1325/20,1326/20 AND THIS MSG

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 26, 2020