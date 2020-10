Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Φενέρ και έγινε αισθητή στο κέντρο της Αλεξανδρέττας στην τουρκική επαρχία Χατάι, ο δρόμος έχει κλείσει και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χατάι, Ραχμί Ντοάν έγραψε στο Twitter ότι δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από το περιστατικό μέχρι στιγμής.

Όπως προσέθεσε η έκρηξη ακούστηκε αφού οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο τρομοκράτες, λόγω ύποπτης δραστηριότητας ενός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές πριν από την έκρηξη υπήρξε και ανταλλαγή πυροβολισμών και η έκρηξη σημειώθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας.

BREAKING - An explosion has hit the town center of Iskenderun, Turkey. EMS are on site. Turkish officials says that the police were in pursuit of two terrorists before the explosion. Gunfire was exchanged before the explosion, per local sources pic.twitter.com/cShQmGPm2T

