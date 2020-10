Θυμό προκαλεί το ότι ο Μακρόν έδωσε άδεια προκειμένου να φωτιστούν κυβερνητικά κτήρια με τα επίμαχα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ.

Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απόδοση τιμής στον καθηγητή Σαμιουέλ Πατί που αποκεφαλίστηκε σε προάστιο του Παρισιού από τον 18χρονο Αμπντουλάχ Ανζόροφ γιατί είχε δείξει σκίτσα του Μωάμεθ σε ένα μάθημα για την ελευθερία της έκφρασης.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, στα social media έχει αρχίσει καμπάνια για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα.

The French government has sponsored the blasphemous sketches, so the ambassador should be deported immediately.

Ωστόσο, το Παρίσι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα, θεωρώντας ότι αυτή η κινητοποίηση δεν είναι θα έχει ιδιαίτερη απήχηση.

Boycott French products as they support blasphemous content on government level...

— Rabina khan (@Rabinakhan78) October 26, 2020