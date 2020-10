Σε μία διαδικασία που τηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι κομματικές γραμμές η Μπάρετ διορίστηκε με οριακή πλειοψηφία (52 ψήφοι υπέρ έναντι 48 κατά). Η έγκριση του διορισμού της, δε, που πρακτικά είναι ισόβιος, σηματοδοτεί τη μεταβολή της ισορροπίας ισχύος στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλέον οι συντηρητικοί έχουν καθαρή υπεροχή.

Η προσθήκη της Μπάρετ, πολέμιας της άμβλωσης, στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και οι ευρύτερες αλλαγές στη σύνθεση των ομοσπονδιακών δικαστηρίων με τους διορισμούς συντηρητικών, προβάλλεται από αρκετούς Ρεπουμπλικάνους ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα διαρκείας του Τραμπ, με τη συμβολή του επικεφαλής της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ.

Αυτή «είναι μια ιστορική ημέρα για την Αμερική», είπε στην τελετή ο Τραμπ, που έχει διορίσει, με την Μπάρετ, τρία συντηρητικά μέλη στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Κανένα μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είχε διοριστεί τόσο κοντά στις εκλογές στην αμερικανική ιστορία μέχρι χθες.

«Η οικογένεια Μπάρετ κατέκτησε την καρδιά της Αμερικής», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και χαρακτήρισε «πολύ ταιριαστό» ότι θα πληρώσει την κενή θέση που άφησε η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, «αληθινή πρωτοπόρος για τις γυναίκες».

After a unanimous vote by the Judiciary Committee last week, tonight the Senate confirmed Amy Coney Barrett to become the 115th Associate Justice on the United States Supreme Court.

She was sworn in shortly after at the White House.

1600 Daily: https://t.co/A68ueVC88u pic.twitter.com/IsKf8UsRSJ

— The White House (@WhiteHouse) October 27, 2020