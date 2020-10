Τα χθεσινά επεισόδια σημειώθηκαν έπειτα από μήνες διαδηλώσεων στις ΗΠΑ κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου μετά τον θάνατο από ασφυξία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη όταν ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει κρατώντας το γόνατό του στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Τέσσερις αστυνομικοί χτυπήθηκαν από τούβλα στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο περιθώριο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν έξω από αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Νωρίτερα ένας άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως ο 27χρονος Ουόλτερ Ουάλας είχε πλησιάσει δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τράβηξαν τα όπλα τους αφού του ζήτησαν να αφήσει το μαχαίρι που κρατούσε, σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό ερευνάται, δήλωσαν ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Κένι και η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Ντανιέλ Άουτλο σε ξεχωριστές τους ανακοινώσεις.

Η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας “θα διεξάγει ενδελεχή έρευνα”, υπογράμμισε ο Κένι, ενώ η Άουτλο από την πλευρά της επεσήμανε ότι ακούει “την οργή της κοινότητας” μετά τον θάνατο του Ουάλας.

Βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί, το οποίο τράβηξε περαστικός και ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο αστυνομικούς να σημαδεύουν με τα όπλα τους τον Ουάλας την ώρα που αυτός περπατά στον δρόμο. Τους πλησιάζει κι εκείνοι οπισθοχωρούν, με τα όπλα τους να συνεχίζουν να τον σημαδεύουν, ενώ του φωνάζουν να αφήσει κάτω το μαχαίρι που κρατά. Στη συνέχεια και οι δύο πυροβολούν επανειλημμένα τον Ουάλας, ο οποίος καταρρέει στον δρόμο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο (ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες):

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020