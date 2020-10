Πακέτο πρόσθετων δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών, της περιλαμβανομένης εμβολιαστικής στρατηγικής και μέτρων για τεστ, εντοπισμό κρουσμάτων και πρόσβαση στην κοινή αγορά, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και μέτρα συντονισμού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και ταξιδιών. Το πακέτο θα αποτελέσει τη συνεισφορά της Κομισιόν στην αυριανή σύνοδο κορυφής των 27 με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά ότι «η κατάσταση με τον COVID-19 είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μας στην ΕΕ».

Σήμερα, πρόσθεσε, «ξεκινάμε πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του ιού: από την αύξηση της πρόσβασης σε γρήγορα τεστ και την προετοιμασία εκστρατειών εμβολιασμού έως τη διευκόλυνση ασφαλών ταξιδιών όταν είναι απαραίτητο».

Κάλεσε τα κράτη μέλη «να συνεργαστούν στενά. Τα θαρραλέα μέτρα που λαμβάνονται τώρα θα βοηθήσουν στη διάσωση ζωών και στην προστασία των μέσων διαβίωσης. Κανένα κράτος μέλος δεν θα βγει με ασφάλεια από αυτήν την πανδημία έως ότου το κάνουν όλοι».

The coronavirus is stronger than ever.

The EU's response needs to be stronger too.

We have set out additional steps to reinforce preparedness and response across Europe.

Only together can we beat the virus. #StrongerTogether

