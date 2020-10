Όπως ανέφερε η αστυνομία στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ακόμα ένας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 16:36 μ.μ. τοπική ώρα στην οδό Tönisberger στην πόλη Κέμπεν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο οδηγός ενός οχήματος για ανεξήγητο λόγο έστριψε δεξιά το τιμόνι του και έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων που περπατούσαν σε πεζοδρόμιο και ποδηλατοδρόμο.

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist in #Kempen die #TönisbergerStraße #Königshütte zwischen #HülserStraße und #B9 gesperrt. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig, wir melden, wenn die Straße wieder befahren werden kann. pic.twitter.com/znR9L44iPH

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελικόπτερα διάσωσης. ΄Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία πως υπήρχε δόλος.

Όπως αναφέρει η Westdeutsche Zeitung, το θύμα είναι ένα 12χρονο αγόρι, ενώ η 39χρονη μητέρα είναι σοβαρά τραυματισμένη. Το άλλο της παιδί, ηλικίας δύο ετών που ήταν στο καρότσι του, τραυματίστηκε ελαφρά. Τραυματίας είναι ένας ακόμα πολίτης από το Κέμπεν, ο οποίος από τη σύγκρουση εκτινάχθηκε μακριά και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε είναι ένας 30χρονος από το Κέμπεν, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το αυτοκίνητο του είναι ακινητοποιημένο σε κοντινό λιβάδι.

Am Donnerstagnachmittag (29.10.) prallte ein 30-jähriger Autofahrer in #Kempen (Kreis Viersen) in eine Menschengruppe. Ein Kind im Alter von 12 Jahren kam dabei ums Leben - weitere Personen wurden schwer verletzt. ➡️ https://t.co/whywWALzAf pic.twitter.com/czJXqykzaF

