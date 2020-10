Στο νέο του σκίτσο αναπαριστά τις δύο πλευρές να ταΐζουν το φίδι του εξτρεμισμού, ενώ στο μήνυμα που το συνοδεύει γράφει: «Σταματήστε την υποκίνηση και στις δύο πλευρές!».

Ο γνωστός σκιτσογράφος έγραψε στο Twitter για το περιοδικό που βάζει «λάδι στη φωτιά» με τα – πολλές φορές – αμφιλεγόμενα σκίτσα του, πυροδοτώντας τα αντι-ισλαμικά συναισθήματα στη Γαλλία. Και για τον Ερντογάν που με τις δηλώσεις του κατά του προέδρου Μακρόν και το κάλεσμά του σε μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων πυροδοτεί τον θρησκευτικό εξτρεμισμό.

- Charlie Hebdo fueling anti-Islam sentiments in #France.

- Recep Tayyip Erdogan fueling religious extremism.

These two are to blame for this new terrorist attack in #Nice06.

Stop incitement on both sides!#attentat pic.twitter.com/VprGl922jr

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) October 29, 2020