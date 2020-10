Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Politico στις Βρυξέλλες David M. Herszenhorn, η Άνγκελα Μέρκελ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ένας τρόπος να «σπάσει» η πανδημία είναι γρήγορα και σύντομα lockdown.

Η Γερμανίδα καγκελάριος προσέθεσε ότι «θα έπρεπε να έχουμε δράσει νωρίτερα, αλλά οι πολίτες είναι κουρασμένοι» και «έπρεπε να περιμένουμε να γεμίζουν τα κρεβάτια των νοσοκομείων».

Essentially a stark criticism of slow response to 2d wave of infections & urging that if govts succeed in flattening the curve before winter, leaders must draw lesson of need to act quickly & forcefully. 2/2 @POLITICOEurope

Σύμφωνα με το Bloomberg το οποίο επικαλείται αξιωματούχους, η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ προχώρησε σε μία έκκληση αφύπνισης των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής, λέγοντας ότι όλοι απέτυχαν να δράσουν αρκετά γρήγορα ώστε να θέσουν υπό έλεγχο το δεύτερο κύμα της πανδημίας, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα νέα lockdown.

Μιλώντας μέσω βίντεο στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μέρκελ είπε ότι η πολιτική πραγματικότητα σταμάτησε τους ηγέτες να εφαρμόσουν νωρίτερα περιοριστικά μέτρα και ότι θα έπρεπε να έχουν πάρει νωρίτερα το μάθημα τους και να δράσουν ταχύτερα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, από την πλευρά της σημείωσε ότι «απόψε συζητώ την κατάσταση του COVID-19 με τους ηγέτες της ΕΕ. Οι πολίτες ανησυχούν και κουράζονται, δικαίως. Αλλά χρειαζόμαστε υπομονή, πειθαρχία και αλληλεγγύη, για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση αυτού του ιού».

Tonight I am discussing the COVID-19 situation with EU leaders.

People are worried & tired, legitimately.

But we need patience, discipline and solidarity, to slow down the spread of this virus.

The EU is working hard on all aspects of the crisis. pic.twitter.com/FDemb29wHI

