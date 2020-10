Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, εκατοντάδες άνθρωποι ξυλοκόπησαν και τελικά έκαψαν έναν άνδρα που φέρεται να πάτησε το Κοράνι στο Μπουριμπάρι του Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το εξαγριωμένο πλήθος άρπαξε δύο άνδρες που είχαν τεθεί υπό κράτηση, για τη δική τους προστασία, αφού κατηγορήθηκαν ότι πάτησαν το Κοράνι στο μεγαλύτερο τέμενος της πόλης Μπουριμάρι.

«Ξυλοκόπησαν τον έναν μέχρι θανάτου και κατόπιν έκαψαν το πτώμα», είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Αμπίντα Σουλτάνα στο AFP.

Hundreds of #Muslims are shouting #AllahuAkbar and burning a guy! It happened today in Lalmonirhat, #Bangladesh . The accusation was ‘insulting #Islam ‘ Barbaric! pic.twitter.com/Yg4CqLtNFO

