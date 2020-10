Χιλιάδες Παριζιάνοι προσπαθούν να φύγουν από την πόλη, προς την επαρχία, ώστε η καραντίνα να τους βρει εκεί και όχι κλεισμένους στο διαμέρισμά τους.

Στην περιφέρεια του Ιλ ντε Φρανς το μποτιλιάρισμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς οι ουρές έφτασαν ως και τα 700 χιλιόμετρα, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

Μια 24χρονη μιλώντας στη Figaro, δήλωσε πως έφυγε από το διαμέρισμά της στο Παρίσι για το εξοχικό της οικογένειάς της στο Μπερνέ, στη βόρεια Γαλλία. Όπως είπε, η πρώτη καραντίνα, την οποία πέρασε στο Παρίσι, ήταν δύσκολη ψυχολογικά αλλά στο Μπερνέ «ο αέρας είναι πιο καθαρός, αναπνέουμε, αισθανόμαστε ελεύθεροι».

Ανάλογες εικόνες, έστω και με μικρότερες ουρές αυτοκινήτων συναντήθηκαν και σε άλλες πόλεις όπως το Μπορντο και η Λιόν.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020