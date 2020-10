Σε πολλές περιοχές της Σμύρνης έχουν καταγραφεί ζημιές με κυριότερες φυσικά τα κτίσματα που έχουν ισοπεδωθεί.

Από την Τουρκία δεν κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες. Συνολικά τρία άτομα έχουν απεγκλωβιστεί μέχρι τώρα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες.

«Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους πολίτες μας που έχουν πληγεί από τον σεισμό, με όλα τα δυνατά μέσα. Όλες οι υπηρεσίες και οι υπουργοί μας έχουν κινητοποιηθεί», είπε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

VIDEO — Building seen crumbling after strong earthquake in western Turkey’s Izmir https://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/qaMzjQ69C2

MORE — 13-story building reportedly collapses in İzmir’s Bornova district with people trapped under rubblehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/DMQNTqRb9v

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020