Σύμφωνα με το BBC, o διάσημος Σκοτσέζος, πέθανε στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στις Μπαχάμες.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, τιμήθηκε με βραβείο Όσκαρ καθώς και με δύο βραβεία BAFTA και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

Sir Sean Connery, the actor who defined James Bond, has died aged 90 https://t.co/Z3vsV0CJ96

