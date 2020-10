Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης που παραμένει ασύλληπτος, πυροβόλησε τον ιερέα, ενώ φαίνεται να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση με τον δράση να επικαλείται τον Αλλάχ, προτού πυροβολήσει τον ορθόδοξο ιερέα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στην περιοχή Ζαν Μασέ, στο 7ο διαμέρισμα της Λυών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας και διάσωσης.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, ο δράστης ήταν μόνος του, πλησίασε τον ιερέα την ώρα που έκλεινε την εκκλησία στην οδό Saint Lazare και τον πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο.

Ο ιερέας φέρεται ότι έχει πυροβοληθεί με πριονωμένο κυνηγετικό όπλο στον θώρακα και είναι σε σοβαρή κατάσταση.



UPDATE - #Lyon: At least one person shot and wounded in rue St-Lazare in the 7th arrondissement, near a Greek church. Circumstances are still unclear. The shooter is said to be on the run.pic.twitter.com/7CCP0HRS5X

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 31, 2020