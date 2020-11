Σύμφωνα με την αστυνομία η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυκτα ενώ κάλεσε όλους τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Όπως μεταδίδουν τα καναδικά Μέσα τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο.

«Λίγο μετά τη 01:00 τοπική ώρα, η SPVQ (Αστυνομική Υπηρεσία της Πόλης του Κεμπέκ) συνέλαβε έναν ύποπτο», αναφέρει η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter, ενώ «συνεχίζεται η έρευνά της» για το περιστατικό.

«Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί τι συνέβη, αλλά αυτές είναι σοβαρές επιθέσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ετιέν Ντογιόν.

🚨2 people confirmed dead and 5 others injured in this terrorist attack in #Quebec city, #Canada . Terrorist reportedly arrested by Police. #TerroristAttackInCanada pic.twitter.com/34ZYdqKMkn https://t.co/vv5Na4IMkr

#BREAKING: Two people confirmed dead in stabbing attack in #QuebecCity, man who carried out stabbing has now been arrested. #Canada #QUÉBEC #Frontenac

Vieux-Québecpic.twitter.com/OxeBsBbHu8

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 1, 2020