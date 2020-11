ΔΙΕΘΝΗ

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός για τους ρόλους του στο «Surface» και το «Devious Maids» ενώ εμφανίστηκε και στο «The Kids Are All Right» πυροβολήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Τέξας και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Συγκεκριμένα οι Αρχές κλήθηκαν στη 1:50 τα ξημερώματα, βρήκαν τον Χάσελ χτυπημένο και όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο ήταν πλέον νεκρός.

Η αστυνομία ανέφερε πως ερευνά την υπόθεση ενώ προσφέρει και αμοιβή ύψους 2.500 δολαρίων σε όποιον έχει πληροφορίες για τον δράστη.

