Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον άνδρα να χτυπάει μέχρι θανάτου τη γυναίκα του την ώρα που περαστικοί παρακολουθούν αμέτοχοι.

Shanxi, yesterday - at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.

Many people looked on and filmed, yet nobody stopped him. pic.twitter.com/mzYRfJ6e2l

