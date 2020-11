Ένα γλυπτό ουράς φάλαινας, σταμάτησε τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν από μια «βουτιά» δέκα μέτρων στο Ρότερνταμ.

Το γεγονός συνέβη το βράδυ της Κυριακής, ενώ κανένας πολίτης δεν τραυματίστηκε. Στα βαγόνια δεν υπήρχαν επιβάτες, ενώ ο οδηγός του συρμού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Whale of a tale! | Dutch metro train crashes through barrier, lands in mid-air on giant animal sculpture

STORY: https://t.co/ay9SrewuvQ pic.twitter.com/EueYUKIyw2

— RT (@RT_com) November 2, 2020