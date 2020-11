Ατάραχος συνέχισε να παίζει το τραγούδι «Eternal Flame» ένας πιανίστας στη Βαρκελώνη, ενώ γύρω του... χαλούσε ο κόσμος. Νεαροί πολέμιοι του νέου λοκντάουν στην Ισπανία συγκεντρώθηκαν σε πλατείες της Βαρκελώνης αδιαφορώντας για την απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 11 το βράδυ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, στο φόντο του πιανίστα φαίνονται νεαρό που πετούν πέτρες προς τα αστυνομικά οχήματα, που φτάνουν με τις σειρήνες τους να ουρλιάζουν. Την ίδια ώρα ο πιανίστας ατάραχος συνεχίζει να παίζει την εμβληματική pop μπαλάντα των Bangles «Eternal Flame».

Curfew in Barcelona last night. The juxtaposition of the man on the piano playing “Eternal Flame” by The Bangles and the scene unfolding behind them is quite something. pic.twitter.com/9buhxS0xe9

— Ciara King (@iamCiaraKing) November 2, 2020