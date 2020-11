ΔΙΕΘΝΗ

Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε αρχικά λόγο για ένα νεκρό, ενώ το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την αστυνομία, μετέδωσε πληροφορίες για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση.

Με tweet η αστυνομία ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών.

Παράλληλα, η αυστριακή αστυνομία κάλεσε τους πολίτες της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους, όσο είναι σε εξέλιξη η επιχείρησή της για τον εντοπισμό των δραστών στην καρδιά της πόλης, στην Ίνερε Στατ.

Με αναρτήσεις της στο Twitter η αστυνομία ζήτησε να μην διατυπώνονται «φήμες, κατηγορίες, εικασίες», ούτε να ανακοινώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. «Αυτό δεν βοηθά καθόλου», τόνισε.

Με άλλο μήνυμα, που αναρτήθηκε σε πολλές γλώσσες, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από όποιους πολίτες έχουν βίντεο από τα γεγονότα να μην τα ανεβάζουν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά να τα δώσουν στην αστυνομία ώστε να την βοηθήσουν στο έργο τους.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς της πόλης δεν σταματούν πλέον στην Ίνερε Στατ, μέχρι νεωτέρας.

«Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης - υπάρχουν τραυματίες - ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία στο Twitter.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε, πυροδοτώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του, ενώ μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως υπήρχαν τουλάχιστον άλλοι δύο συνεργοί του δράστη, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν έναν από αυτούς να έχει συλληφθεί.

Έξι διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης της Βιέννης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον δρόμο όπου στεγάζεται η κεντρική συναγωγή της Αυστρίας, στοχοθετήθηκαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ORF επικαλούμενο την αστυνομία.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA ανέφερε πως ένας ύποπτος και ένας περιστατικός σκοτώθηκαν από πυρά.

«Είναι τρομοκρατική επίθεση»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ χαρακτήρισε ως τρομοκρατική την επίθεση δηλώνοντας πως σε αυτήν εμπλέκονται πολλοί δράστες, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες, δυστυχώς, υπήρχαν και αρκετοί τραυματίες, πιθανώς και νεκροί. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν μακρύκαννα όπλα, οπότε αποτελούν μεγάλη απειλή», δήλωσε ο Νέχαμερ αργά το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF 1.

Ο υπουργός προέτρεψε τους κατοίκους της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν ανοιχτούς χώρους στην πόλη.

Δείτε LIVE εικόνα από τη Βιέννη

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

Παράλληλα, αναρτήθηκε και βίντεο, όπου φαίνεται LIVE αστυνομικός να πέφτει τραυματισμένος από σφαίρες!

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Bild: Αυτός είναι ο δράστης

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει την εξής φωτογραφία:

Άλλα βίντεο καταγράφουν έναν από τους δράστες να πυροβολεί, τρέχοντας στους δρόμους της Βιέννης.

ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες ακολουθούν με βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή που ένας από τους δράστες πυροβολεί εν ψυχρώ περαστικό

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Η εφημερίδα τόνισε ότι η επίθεση έγινε στο δρόμο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της πόλης.