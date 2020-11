Στο επίμαχο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρομοκράτης φαίνεται να συναντά στο διάβα του έναν περαστικό που προσπαθεί να φυλαχθεί από την «βροχή» των πυροβολισμών και δεν διστάζει να γυρίσει και να τον εκτελέσει εν ψυχρώ.

Στη συνέχεια, φεύγει αλλά φαίνεται να επιστρέφει και να τον πυροβολεί και πάλι, παρά το γεγονός ότι το θύμα ήταν πεσμένο στο δρόμο.

Δείτε το βίντεο (ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες):

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020