ΔΙΕΘΝΗ

Πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα έκαναν λόγο από την πρώτη στιγμή για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η τοπική αστυνομία ανέφερε ανεπίσημα ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, από την ανταλλαγή πυρών στην καρδιά της αυστριακής πρωτεύουσας.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε τρία τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας. Ο τέταρτος νεκρός είναι ένας από τους βαριά οπλισμένους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Τζιχαντιστής του ISIS ο ένας από τους δράστες

Ως «ισλαμιστή τρομοκράτη» περιέγραψε τον βαριά οπλισμένο δράστη που σκοτώθηκε χθες από πυρά αστυνομικών, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ.

«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί οδήγησαν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης επιβεβαίωσε ότι τα θύματα της επίθεσης είναι τρία, δύο άνδρες και μια γυναίκα.

Σε έξι διαφορετικά σημεία της πόλης η επίθεση

Έξι διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης της Βιέννης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον δρόμο όπου στεγάζεται η κεντρική συναγωγή της Αυστρίας μπήκαν στο στόχαστρο των τρομοκρατών και δέχθηκαν επίθεση μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ORF επικαλούμενο την αστυνομία.

«Τουλάχιστον ένας» από τους δράστες διαφεύγει τη σύλληψη

Τουλάχιστον ένας από τους φερόμενους ως δράστες του τρομοκρατικού χτυπήματος διαφεύγει τη σύλληψη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νίχαμερ αργά το βράδυ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι.

«Αυτή είναι η πιο δύσκολη ημέρα που έχει βιώσει η Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, προτρέποντας εκ νέου τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Αυστρίας να μείνουν στα σπίτια τους ή σε άλλους ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν να πάνε στο κέντρο ωσότου οι αρχές να σημάνουν λήξη συναγερμού.

Ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφαλείας της Αυστρία Φραντς Ρουφ ανακοίνωσε στην ίδια συνέντευξη ότι «ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα» και ότι έχουν στηθεί οδοφράγματα στη Βιέννη από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Πριν κάνει δηλώσεις ο υπουργός Εσωτερικών, η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ÖRF μετέδωσε ότι πολίτες που είχαν παγιδευτεί σε μπαρ κι εστιατόρια άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Σε κάποιους συστήθηκε να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο του κέντρου.

Διάγγελμα Κουρτς στους πολίτες

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης το βράδυ της Δευτέρας.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna - Kronen Zeitung pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

Παράλληλα, αναρτήθηκε και βίντεο, όπου φαίνεται LIVE αστυνομικός να πέφτει τραυματισμένος από σφαίρες!

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/RKQsbYLl9S — Rohan Rajput (@Tington04357150) November 2, 2020

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

Bild: Αυτός είναι ο δράστης

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει την εξής φωτογραφία:

Άλλα βίντεο καταγράφουν έναν από τους δράστες να πυροβολεί, τρέχοντας στους δρόμους της Βιέννης.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 2, 2020

Breaking: Attack on a Vienna synagogue - #Austria. Videos circulating online r indicating heavy sustained fire. Situation is ongoing. Shocking video shows a gunman armed with what appears to be a Kalashnikov (AK-47) rifle firing at an unknown target. #lka pic.twitter.com/V9lGsOsTrl — The Investigator (@IamReginold) November 2, 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες ακολουθούν με βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή που ένας από τους δράστες πυροβολεί εν ψυχρώ περαστικό

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Η εφημερίδα τόνισε ότι η επίθεση έγινε στο δρόμο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της πόλης.