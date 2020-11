ΔΙΕΘΝΗ

Στους τέσσερις πολίτες και έναν δράστη ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες στην καρδιά της Βιέννης, την Ίνερε Στατ.

Την πληροφορία επιβαιώνει και η εφημερίδα Kurier, επικαλούμενη τον δήμαρχο της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, κάνοντας λόγο για τέταρτο άτομο που σκοτώθηκε επιπλέον του δράστη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το δίκτυο ORF TV, το τέταρτο θύμα είναι γυναίκα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης ανέφερε νωρίτερα πως ελέγχονται 20.000 βίντεο από κάμερες ασφαλείας αλλά και από αναρτήσεις στα social media.

Πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα έκαναν λόγο από την πρώτη στιγμή για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η τοπική αστυνομία ανέφερε ανεπίσημα ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, από την ανταλλαγή πυρών στην καρδιά της αυστριακής πρωτεύουσας.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε τρία τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας. Ο τέταρτος νεκρός ήταν ένας από τους βαριά οπλισμένους δράστες της επίθεσης, ο οποίος χτυπήθηκε από πυρά αστυνομικών.

Τζιχαντιστής του ISIS ο ένας από τους δράστες

Ως «ισλαμιστή τρομοκράτη» περιέγραψε τον βαριά οπλισμένο δράστη που σκοτώθηκε χθες από πυρά αστυνομικών, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ.

«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί οδήγησαν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Bild: Αυτός είναι ο δράστης

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει την εξής φωτογραφία:

Άλλα βίντεο καταγράφουν έναν από τους δράστες να πυροβολεί, τρέχοντας στους δρόμους της Βιέννης.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 2, 2020

Breaking: Attack on a Vienna synagogue - #Austria. Videos circulating online r indicating heavy sustained fire. Situation is ongoing. Shocking video shows a gunman armed with what appears to be a Kalashnikov (AK-47) rifle firing at an unknown target. #lka pic.twitter.com/V9lGsOsTrl — The Investigator (@IamReginold) November 2, 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες ακολουθούν με βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή που ένας από τους δράστες πυροβολεί εν ψυχρώ περαστικό

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Διαβάστε ακόμα:

Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα για την επίθεση στη Βιέννη: Δεν μπορούσαμε να βρούμε καταφύγιο!

Εκλογές ΗΠΑ: Ένα βήμα πριν τον νέο πλανητάρχη - Πού θα κριθεί το αποτέλεσμα