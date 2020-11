Το κοριτσάκι είχε θαφτεί ζωντανό κάτω από τα συντρίμμια και σώθηκε σήμερα, τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης της Σμύρνης και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ζήσαμε ένα θαύμα την 91η ώρα. Μέλη σωστικών συνεργείων έβαλαν την Αΐντα, ηλικίας τεσσάρων ετών, ζωντανή» έγραψε ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τουντς Σογέρ, στο Twitter.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μέλη σωστικών συνεργείων να βγάζουν καταχειροκροτούμενοι το κοριτσάκι από τα συντρίμμια κτιρίου στο Μπαϊράκλι, το οποίο υπέστη το βαρύτερο πλήγμα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Rescue workers carry four-year-old girl Ayda Gezgin after pulling her out of the rubble of a building 91 hours after it collapsed during a 7.0-magnitude earthquake, at Bayrakli district in Izmir, Turkey

