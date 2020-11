Την Τρίτη το πρωί, ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος είναι υποψήφιος σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Αϊόβα, Βερμόντ και Τενεσί, «τιτίβισε» τα σχέδιά του για την ημέρα των εκλογών.

«Ο Θεός είναι τόσο καλός. Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι για κάποιον που πραγματικά εμπιστεύομαι... εμένα», έγραψε στο Twitter ο γνωστός ράπερ.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020