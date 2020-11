«Είμαστε μπροστά με ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ τις εκλογές. Δεν θα αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Δεν μπορούν να κατατεθούν ψήφοι αφού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα», τόνισε με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως θα προβεί σε δήλωσε αργότερα σήμερα.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

