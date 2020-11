Μπορεί να προκαλεί (τουλάχιστον) προβληματισμό η κατάσταση στις αμερικανικές εκλογές με τη μάχη στις ψήφους να δίνεται σώμα με σώμα και τον Τραμπ να δηλώνει πως θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο για να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων (!) αλλά υπήρξαν και γεγονότα που αναμένεται να γραφτούν στα ιστορικά χρονικά.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και η Σάρα Μακμπράιντ, η οποία κατάφερε να γίνει η πρώτη διεμφυλική που εκλέγεται στην υψηλότερη σε ιεραρχία θέση αξιωματούχου, κερδίζοντας την έδρα της Γερουσίας στην πολιτεία του Ντελαγουεαρ.

Η 30χρονη, που ήταν υποψήφια με το Δημοκρατικό Κόμμα αναμένεται να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο Στιβ Ουάσινγκτον, διαδεχόμενη τον Χάρις Μακντάουελ που διατηρούσε μέχρι τώρα την έδρα.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στους εθελοντές που έπαιρναν τηλέφωνα, έστελναν επιστολές, μιλούσαν στους ψηφοφόρους, που έφεραν τους γείτονές μας κοντά», είπε η Μακμπράιντ.

«Αισθάνομαι ταπεινή μπροστά στην υποστήριξη των γειτόνων μας και έτοιμη να εργαστώ για να κάνω τη διαφορά στη ζωή όλων των κατοίκων τη περιοχής…Ελπίζω η αποψινή βραδιά να δείξει σε ένα παιδί της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πως η Δημοκρατία είναι αρκετά μεγάλη για όλους. Και για αυτούς. Καθώς το Ντέλαγουεαρ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19, είναι καιρός να εργαστούμε και να επενδύσουμε σε πολιτικές που θα κάνουν τη διαφορά για τις εργαζόμενες οικογένειες».

Απευθυνόμενη στους 60.000 οπαδούς της στο Twitter έγραψε: «Τα καταφέραμε. κερδίσαμε τις εκλογές. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ».

Thank you, thank you, thank you.

We did it. We won the general election.

Η ίδια δηλώνει θερμή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ήταν και το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο όταν ήταν πρόεδρος ο Μπαράκ Ομπάμα.

Να σημειωθεί πως η Σάρα ΜακΜπράιντ το 2013 δούλευε στην προεκλογική καμπάνια του Μπο Μπάιντεν, του γιου του Τζο Μπάιντεν, που έχασε τη ζωή του από καρκίνο.

I just had the privilege of voting for myself in the general election.

To anyone who worries that their truth and their dreams are mutually exclusive, know that change is possible. Know that your voice matters. Know that you can do this, too. 💗 pic.twitter.com/2B4ZMpPony

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 3, 2020