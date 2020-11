«Είμαστε ΠΟΛΥ ψηλά, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ στις Εκλογές. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν μπορεί να καταμετρώνται οι ψήφοι όταν κλείσουν οι Πολωνοί!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ έπειτα από πολύωρη σιγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αντικατέστησε τους «Πολωνούς» ("Poles") με την ορθή λέξη «Κάλπες» ("Polls").

Ήταν, ωστόσο, ήδη αργά καθώς μέσα σε 45 λεπτά περισσότερα από 60.000 tweets ανέφεραν την αρχική του ανάρτηση.

The #USElection2020 coverage has been an interesting watch. Only #Trump would tweet halfway through with a classic spelling mistake 🙈😂 #poles #polls #easilydone pic.twitter.com/tfD0blYcCG

— Lianna Littleton (@LiannaLittleton) November 4, 2020