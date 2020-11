Μέχρι στιγμής ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν προηγείται ελαφρά του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε αριθμό μεγάλο εκλεκτόρων.

Τη νίκη στις προεδρικές εκλογές εξασφαλίζει ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει 270 μεγάλους εκλέκτορες.

Δείτε LIVE τον χάρτη των αποτελεσμάτων - Ποιος προηγείται και σε ποιες πολιτείες γίνεται «μάχη»

Ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει ως αυτήν τη στιγμή 238 μεγάλους εκλέκτορες στις ακόλουθες πολιτείες:

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του συγκεντρώνει 213 μεγάλους εκλέκτορες στις εξής πολιτείες:

Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης των ψηφοφόρων στις φετινές προεδρικές εκλογές, στις οποίες περισσότερα από 100 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν εκ των προτέρων, λίγο περισσότερες από μια χούφτα πολιτείες δεν είχαν ακόμη καταμετρήσει όλα τα ψηφοδέλτια.

Με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών να μην έχει ακόμη κριθεί και τον Τραμπ από την μια πλευρά να ανακηρύσσει τη νίκη του και να δηλώνει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, επικαλούμενος χωρίς να παραθέτει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο "νοθεία", και τον Μπάιντεν από την άλλη να δηλώνει ότι βρίσκεται "σε καλό δρόμο" και να συνιστά "υπομονή" ωσότου καταμετρηθούν "όλες οι ψήφοι", τα αποτελέσματα αυτών των πολιτειών αναμένονται με μεγάλη αγωνία.

Οι πολιτείες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι οι εξής:

Οι πέντε πρώτες ανήκουν στην κατηγορία των πολιτειών που θεωρούνται σημαντικές για το αποτέλεσμα των εκλογών, με το Ουισκόνσιν να αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία καθώς οι δύο υποψήφιοι ερχόντουσαν στήθος με στήθος στις δημοσκοπήσεις στην πολιτεία αυτή πριν από τις εκλογές.

Την ίδια ώρα η Νεβάδα μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να ανακηρύξει νικητή, ενώ στο Μέιν δεν έχει κριθεί ακόμη ένας μεγάλος εκλέκτορας.

The votes are in, but are still being counted. 6 key battleground states are still up for grabs, and both President Donald Trump and former Vice President Joe Biden have paths to the White House. https://t.co/6kiCEM0I90 pic.twitter.com/eb0FBnrHZD

— CNBC (@CNBC) November 4, 2020