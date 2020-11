Όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, η μέχρι πρότινος πολιτειακή βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων εισέρχεται στη νέα βουλή έπειτα από το σκληρό αγώνα που έδωσε για πρώτη φόρα στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Με 57,9% στο 95% των ψήφων, η Νικόλ Μαλλιωτάκη κατορθώνει να κλέψει και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τη νίκη από τον δημοκρατικό Μαξ Ρόουζ.

I’m at P.S.48 in Stapleton #StatenIsland . Thank you to all our dedicated volunteers helping today to preserve America and STOP Socialism. pic.twitter.com/DNdzU8xRzn

Την Τρίτη το βράδυ, σε ομιλία της στους υποστηρικτές της, ανακοίνωσε τη νίκη της και σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Μπήκα σε αυτή τη μάχη με τα μάτια ανοιχτά, γνωρίζοντας πως η νίκη δεν θα ήταν εύκολη.

Από την αρχή, ωστόσο, ήξερα πως αυτή η μάχη δεν ήταν ποτέ για εμένα. Ο αγώνας αυτός είναι για εσάς, την σκληρά εργαζόμενη Νέα Υόρκη που υπακούει το νόμο, πληρώνει τους φόρους της και ξυπνά κάθε μέρα για να πάει στη δουλεία».

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τη στήριξή του στη 39χρονη Ελληνοκουβανή, με χαρακτηριστική την ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο στο Twitter:

«Την χρειαζόμαστε να κερδίσει τον Μαξ Ρόουζ, ο οποίος ψήφισε για την παραπομπή μου. Η Νικόλ είναι δυνατή στην καταπολέμηση του εγκλήματος, στηρίζει το μεταναστευτικό, την περικοπή των φόρων ενώ αγαπάει τις ένοπλες δυνάμεις και τους βετεράνους. Η Νικόλ έχει την πλήρη και απόλυτη στήριξή μου».

«Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στην ομάδα σας»., ήταν τότε η απάντησή της.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, γεννημένη το 1980, είναι κόρη μεταναστών από τη Σητεία και την Κούβα, οι οποίοι εγκατέλειψαν το καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο το 1959, για να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ.

Στην προσπάθεια τους να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο οι γονείς της Γιώργος και Βαλέρια, κατάφεραν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση στη Νέα Υόρκη.

Όπως έχει παραδεχτεί η ίδια από τους γονείς έχει κληρονομήσει την αφοσίωσή, το επιχειρηματικό τους πνεύμα και την αγάπη τους για τον δημόσιο βίο.

It was a pleasure to join @BK_Republicans and @QueensYRs for a deployment yesterday in support of @NMalliotakis! Together, we are working to take back our city and state!! #LeadRight #FliptheSeat pic.twitter.com/MEK8UgZd0t

— The Bronx Young Republicans (@TheBronxYRs) November 2, 2020