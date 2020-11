Η πρόωρη δήλωση νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκάλεσε επικριτικά σχόλια από κάποιους Αμερικανούς πολιτικούς σχολιαστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που προειδοποίησαν για καταπάτηση πάγιων άγραφων δημοκρατικών κανόνων.

Οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών κρατούσαν στάση αναμονής, προσπαθώντας να μην ρίξουν και άλλο λάδι στη φωτιά των εκλογών.

«Ας περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. «Ας περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει προφανώς σημαντική αβεβαιότητα. Είναι πιο αμφίρροπο απ’ ό,τι, νομίζω, ανέμεναν πολλοί».

Αλλά ενώ ο Ράαμπ και άλλοι συνέστησαν προσοχή, ο Σλοβένος πρωθυπουργός, Γιάνεζ Γιάνσα, έκανε τη διαφορά, συγχαίροντας τον Τραμπ και το ρεμπουμπλικανικό κόμμα μέσω Twitter. «Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι ο αμερικανικός λαός εξέλεξε τους @realDonaldTrump (Ντόναλντ Τραμπ) @Mike_Pence (Μάικ Πενς) για #4ακόμαχρόνια», δήλωσε ο Γιάνεζ Γιάνσα, ένας από τους ηγέτες της ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν, που είναι ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ. «Συγχαρητήρια @GOP (ρεπουμπλικανικό κόμμα) για ισχυρά αποτελέσματα σε όλες τις ΗΠΑ», έγραψε ο ηγέτης της Σλοβενίας, που είναι η πατρίδα της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020