Η αυστριακή πρωτεύουσα γνώρισε μια «αποκρουστική» επίθεση σε έξι σημεία την Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβολισμών σε μια συναγωγή αλλά και έξω από την παγκοσμίου φήμης όπερα Wiener Staatsoper.

Οι θεατές της όπερας τρομοκρατήθηκαν και έλαβαν εντολή από την αστυνομία να παραμείνουν στο εσωτερικό του κτηρίου όταν κατέφθασε η είδηση για τις κοντινές επιθέσεις.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης άρχισε να παίζει μουσική για να τους ηρεμήσει.

Στο βίντεο, διακρίνεται ξεκάθαρα ένα νευρικό πλήθος που παρακολουθεί την ορχήστρα να παίζει την μελωδία του «Gott erhalte Franz den Kaiser», η οποία χρησιμοποιήθηκε ως ύμνος της αυστριακής αυτοκρατορίας τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η Μπάρμπαρα Λοβέτ ήταν μεταξύ των θεατών της όπερας του Πιέτρο Μασκάνι «Cavalleria Rusticana» και δημοσίευσε το βίντεο της ορχήστρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε: «Η αστυνομία μας κράτησε ασφαλείς μέσα στην όπερα. Ενώ περιμέναμε, μερικά μέλη της φιλαρμονικής ορχήστρας άρχισαν να παίζουν. Καμία επίθεση δεν θα σταματήσει ποτέ την μουσική στην Βιέννη».

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight's performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna ❤❤❤ pic.twitter.com/H8wfWjR5lV

— Barbara Lovett (@BarbaraLovett4) November 3, 2020