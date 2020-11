Ρίχνει τους τόνους ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ έστω και με υπαινιγμούς σε νέα του ανάρτηση στο Twitter. «Χθες βράδυ, προηγούμουν, συχνά με μεγάλο προβάδισμα, σε πολλές Πολιτείες – κλειδιά, που σε όλες τις περιπτώσεις οι Δημοκρατικοί ηγεμόνευαν. Έπειτα, μια προς μια άρχισαν μαγικά να εξαφανίζονται καθώς αναπάντεχες ψήφοι καταμετρήθηκαν. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟ, και οι «δημοσκόποι» έπεσαν ιστορικά έξω».

Μπορεί το ύφος της ανάρτησης να μην μοιάζει ήπιο, αν όμως το συγκρίνει κανείς με την πρώτη του δήλωση, κατά την οποία αυτοανακηρύχθηκε νικητής και δήλωσε καθαρά πως οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές, έχουν γίνει... βήματα.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

