Χιλιάδες οδηγοί βγήκαν στους δρόμους, δημιουργώντας το «χειρότερο μποτιλιάρισμα στην ιστορία» όπως αναφέρει η Daily Mail, καθώς εκτιμάται πως το σύνολο του μποτιλιαρίσματος, έφτανε κάποια στιγμή τα 1.900 χιλιόμετρα θυμίζοντας το πρόσφατο χάος στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τα δεδομένα συμφόρησης στους δρόμους, που δημοσίευσε ο πάροχος TomTom, υπήρχαν 1.200 μίλια ουρών (1.930 χιλιόμετρα) στους δρόμους της πόλης στις 6 μ.μ., με καταγεγραμμένα 2.624 σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Total traffic chaos in London @RT_America @InQuestionRT @ManilaChan pic.twitter.com/mVGBQUSI3z

Οι καθυστερήσεις έφταναν τα 90 λεπτά στο Λονδίνο ενώ το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό του κέντρου έφτανε στα 8 μίλια.

Worst traffic in the history of London? pic.twitter.com/HDTDniucmS

— stormcab (@stormcab) November 4, 2020