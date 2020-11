Οι περισσότεροι κρατούν πλακάτ με συνθήματα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, όπως «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά», «Άλλα τέσσερα χρόνια» ή «Όχι στην εκλογική νοθεία», ενώ υπάρχουν πληροφορίες για λίγους οπλισμένους υποστηρικτές του Τραμπ έξω από το εκλογικό κέντρο.

Σημειώνεται πως σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων, την ώρα που τα ΜΜΕ απομακρύνθηκαν νωρίτερα για λόγους ασφαλείας από το σημείο.

Χαρακτηριστική η μαρτυρία δημοσιογράφου για απειλές που δέχτηκε: «Ξέρουμε που μένεις».

ARIZONA PROTEST: Sheriff’s deputies moved media inside the Maricopa Co. Elections Center for safety as the crowd grew. We have now left the premises for safety.

The craziest part of this is Arizona ballots are still being counted inside, while this happens outside... #azfamily pic.twitter.com/1u91ejccf8

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020