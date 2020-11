Με ανάρτησή του στo Twitter, ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε τη δέσμευσή του να επανεντάξει τις ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού, την πρώτη παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, που στοχεύει στη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C.

«Σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε επίσημα τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Και σε ακριβώς 77 ημέρες, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επανενταχθεί σε αυτήν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020