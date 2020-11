Την παράσταση έκλεψε η προσευχή της πνευματικής σύμβουλου του Τραμπ, η οποία επικεντρώθηκε στη «δαιμονική συμμαχία που προσπαθεί να κλέψει τη νίκη από τον Τραμπ».

Παρόλο που ο Μπάιντεν κέρδισε τις κομβικές πολιτείες του Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν και είναι κοντά στο να γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, η πάστορας Πόλα Γουάιτ, κατά τη διάρκεια της προσευχής εμφανίστηκε σίγουρη για τη νίκη.

«Νιώθω σίγουρη ότι θα βγούμε νικητές», δήλωσε η Γουαίτ με τα βίντεο όπως ήταν φυσικό να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Μάλιστα η πάστορας στην ένθερμη προσευχή της με ύφος «τηλε-ευαγγελίστριας» προσπαθεί να εκδιώξει τις «δαιμονικές συμφωνίες» που προσπαθούν να «σφετεριστούν τις εκλογές» και να παρέμβουν στο «σχέδιο του Θεού».

Η διάσημη «τηλε-ευαγγελίστρια» είναι μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η οποία πιστεύει στη «θεολογίας της ευημερίας», μία πεποίθηση των Προτεσταντών, σύμφωνα με την οποία εάν υπάρχει ευημερία υλικών είναι σημάδι της χάρης του Θεού.

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την έχρησε πνευματική του σύμβουλο έφερε την αντίδραση αρκετών που ανέφεραν ότι αντίκειται στον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους.

Στην προσευχή της Τετάρτης άρχισε να χοροπηδάει πάνω στη σκηνή, να κλείνει τα μάτια και ν’ απαγγέλλει ρίμες, ενώ το κοινό από κάτω είχε γονατίσει και άκουγε.

Επανειλημμένως φώναξε την ατάκα: «Ακούω τη νίκη, από όλες τις άκρες του παραδείσου. Άγγελοι έχουν σταλεί μόλις τώρα από την Αφρική και τη Νότια Αμερική».

Wow. This is Trumps spiritual adviser Paula White. Who is currently leading a prayer service in an effort to secure Trump's reelection. Not like we needed much confirmation, but Trumpism is has all the trappings of a full blown cult.

pic.twitter.com/7sq7J3TQLD

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) November 5, 2020