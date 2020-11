Την ώρα που η Αριζόνα αποτελεί ένα από τα «πεδία μάχης» προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας αγρότης μόλις τρεις μέρες πριν τις εκλογές βρήκε 18 επιστολικές ψήφους που είχαν κλαπεί από τα γραμματοκιβώτια ψηφοφόρων.

Τις επιστολικές ψήφους βρήκε ένας αγρότης, ο Μπράιαν Ροντρίγκεζ που δουλεύει σε φάρμα κοντά στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα και τις εντόπισε κάτω από βράχους.

Ο Ροντρίγκεζ δεν είχε καταλάβει τι είχε στα χέρια του, έτσι τράβηξε μία φωτογραφία και ειδοποίησε τον προϊστάμενό του και την αστυνομία.

Η αστυνομία του Γκλέντεϊλ ανακάλυψε ότι οι ψήφοι άνηκαν σε κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν νοτιοδυτικά από την περιοχή στην οποία βρέθηκαν, αφότου είχαν κλαπεί από γραμματοκιβώτια σπιτιών μετά την αποστολή τους από το Εκλογικό Κέντρο της Μαρικόπα.

Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος του Γκλέντεϊλ και ειδικοί πράκτορες από το γραφείο του εισαγγελέα της Αριζόνα, επιβεβαίωσαν ότι οι ψήφοι ήταν σφραγισμένοι και τις παρέδωσαν την επόμενη στους κατόχους του για να ασκήσουν το δικαίωμα τους, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτονταν να ψηφήσουν δια ζώσης.

Τόσο η αστυνομία όσο και το γραφείο του εισαγγελέα έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν ωστόσο δεν έχουν κάνει κάποια σύλληψη καθώς δεν έχουν εντοπίσει το κίνητρο του δράστη.

Ο εισαγγελέας της Αριζόνα, Μαρκ Μπρνοβιτς με ανάρτησή του στο Twitter, ευχαριστώντας την αστυνομία για το γεγονός ότι οι ψήφοι έφτασαν στα σωστά χέρια και ζητώντας πληροφορίες για το συμβάν.

We appreciate @GlendaleAZPD working with us to get these ballots in the right hands. Tampering with our elections is wrong and illegal. Anyone with information about this incident should contact our office right away. Details: https://t.co/jksS1jRv2h pic.twitter.com/mAY3vNrTN5

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) November 3, 2020