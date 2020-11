Συγκεκριμένα, ύστερα από δικαστική απόφαση, παύει η καταμέτρηση ψήφων στην κομητεία της Αλέγκενι στην Πενσιλβάνια, μέχρι αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Αφορμή στάθηκαν τα περίπου 29.000 κακοτυπωμένα ψηφοδέλτια που έπρεπε να ξανασταλούν σε ορισμένους ψηφοφόρους. Οι τοπικές αρχές συμφώνησαν να μην τα μετρήσουν μέχρι αύριο το απόγευμα, οπότε λήγει η διορία για την παραλαβή επιστολικών ψήφων που στάλθηκαν ανήμερα των εκλογών.

Παράλληλα, δικαστήριο της Πενσιλβάνια έκρινε ότι οι παρατηρητές της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορούν να στέκονται πιο κοντά για να παρακολουθούν την καταμέτρηση των ψήφων στη Φιλαδέλφεια, μια απόφαση που χαιρετίστηκε αμέσως ως μεγάλη νίκη από τους Ρεπουμπλικάνους.

Μέχρι στιγμής πάντως κανένα δικαστήριο δεν έχει διαπιστώσει παρατυπίες στην καταμέτρηση σε αυτήν την πόλη.

«Επιτρέπει στους παρατηρητές να στέκονται λίγο πιο κοντά, όμως δεν είναι μια εντολή που θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στο αποτέλεσμα των εκλογών», είπε η καθηγήτρια νομικής και εκλογική αναλύτρια του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Φρανίτα Τόλσον.

Η καταμέτρηση ωστόσο διακόπηκε για ένα διάστημα, καθώς οι Δημοκρατικοί προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας για να ανατρέψουν αυτήν την απόφαση. Το Ανώτατο Δικαστήριο ούτε απέρριψε, ούτε αποδέχτηκε την προσφυγή και η καταμέτρηση ξανάρχισε.

Δύο δικαστές στις πολιτείες Τζόρτζια και Μίσιγκαν απέρριψαν προσφυγές του προεκλογικού επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ με τις οποίες απαιτούσαν να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών.

Δικηγόροι του επιτελείου Τραμπ έχουν εξαπολύσει πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-πεδία μάχης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής Τζέιμς Μπας στην Τζόρτζια απέρριψε την προσφυγή, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κακοδιαχείριση στην καταμέτρηση των ψήφων από αξιωματούχους.

Παράλληλα, η δικαστίνα Σίνθια Στίβενς στο Μίσιγκαν απέρριψε αντίστοιχη αγωγή σε ακροαματική διαδικασία σήμερα, αναφέροντας πως θα εκδώσει την γραπτή της δικαστική απόφαση αύριο Παρασκευή.

Να σημειωθεί ότι ο απερχόμενος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω νομικές ενέργειες ενάντια σε αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε ορισμένες πολιτείες, καταγγέλλοντας, χωρίς να προσφέρει καμία απόδειξη, εκλογική νοθεία σε πολιτείες που ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται να επικρατεί.

«Θα κινηθούμε νομικά για εκλογική απάτη σε όλες τις πρόσφατες πολιτείες που ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι κέρδισε» έγραψε ο Τραμπ σε tweet, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες πολιτείες ή περιπτώσεις που για τον ίδιο να συνιστούν εκλογική νοθεία.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020