Ορισμένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αποφάσισαν το βράδυ της Πέμπτης να διακόψουν την απευθείας μετάδοση των δηλώσεων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που μίλησε για πρώτη φορά από το βράδυ των εκλογών κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε.

Την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις εκλογές συνεχίζεται, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παρουσιάστηκε μπροστά στις κάμερες για να πει, από τον Λευκό Οίκο, πως θα κέρδιζε «με ευκολία» εάν λογαριάζονταν μόνο «οι νόμιμες» ψήφοι, αλλά εάν η καταμέτρηση συμπεριλάβει «τις παράνομες ψήφους», οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν «να κλέψουν» τη νίκη στις εκλογές.

Το MSNBC γρήγορα διέκοψε την απευθείας μετάδοση.

«Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ασυνήθιστη θέση να χρειάζεται όχι μόνο να διακόψουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά να διορθώσουμε αυτά που είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», πέταξε ο παρουσιαστής Μπράιαν Ουίλιαμς.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020