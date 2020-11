ΔΙΕΘΝΗ

Μετά την επιλογή πολλών αμερικανικών δικτύων να κόψουν στον αέρα τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, κατά την οποία επαναλάμβανε τους αστήρικτους ισχυρισμούς του περί εκτεταμένης νοθείας, ήρθε η σειρά των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών να πάρουν τις αποστάσεις τους.

«Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται τρελό», έκρινε ο Άνταμ Κίνζινγκερ, βουλευτής που εκλέγεται στο Ιλινόι. Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανησυχίες για νοθεία, πρόσθεσε, θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Τάχθηκε εναντίον της διασποράς «παραπληροφόρησης».

We want every vote counted, yes every legal vote (of course). But, if you have legit concerns about fraud present EVIDENCE and take it to court. STOP Spreading debunked misinformation... This is getting insane. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) November 6, 2020

«Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανένας τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος απόψε χωρίς να υπονομεύσει τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα μας. Η Αμερική καταμετρά τις ψήφους, και πρέπει να σεβαστούμε τα αποτελέσματα, όπως κάναμε πάντα», σημείωσε ο Λάρι Χόγκαν, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ.

There is no defense for the President’s comments tonight undermining our Democratic process. America is counting the votes, and we must respect the results as we always have before. No election or person is more important than our Democracy. https://t.co/BOO2iaTsEf — Larry Hogan (@LarryHogan) November 6, 2020

«Εάν οποιοσδήποτε διαθέτει αποδείξεις ότι έγινε κάτι παράνομο, πρέπει να τις παρουσιάσει και το ζήτημα να διευθετηθεί. Οτιδήποτε λιγότερο πλήττει την ακεραιότητα των εκλογών μας, είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας», σημείωσε ο Πολ Μίτσελ, βουλευτής που εκλέγεται στο Μίσιγκαν.

Every legal vote should and will be counted - as they always are. Where there are issues there are ways to address them. If anyone has proof of wrongdoing, it should be presented and resolved. Anything less harms the integrity of our elections and is dangerous for our democracy. — Rep. Paul Mitchell (@RepPaulMitchell) November 6, 2020

Ο γερουσιαστής Πατ Τούμι, ο οποίος εκπροσωπεί την Πενσιλβάνια, επισήμανε από την πλευρά του ότι δεν έχει δει απολύτως καμία απόδειξη πως διαπράχθηκε εκτεταμένη νοθεία.