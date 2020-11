Σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην ειδικού συμβούλου σε θέματα διακυβέρνησης και στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, Στηβ Μπάνον σε podcast που πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης με το Twitter να αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό του.

Ο Μπάνον έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις ενώ συζητούσε με τον συνομιλητή Τζακ Μάξι, μία υποτιθέμενη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η δεύτερη περίοδος πρέπει να ξεκινήσει με την απόλυση του Φάουτσι και του Ρέι (διευθυντής του FBI). Στην πραγματικότητα εγώ θα προχωρούσα ένα βήμα παραπάνω, αλλά ο πρόεδρος είναι καλός άνθρωπος και έχει ευγενική καρδιά», λέει αρχικά ο Μπάνον αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι θ’ απολύσει τον επικεφαλής επιδημιολόγο των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι εάν επανεκλεγεί.

Βέβαια ο Μπάνον δεν έμεινε εκεί αλλά προχώρησε ακόμα περισσότερο: «Εγώ θα πήγαινα πίσω στα παλιά χρόνια, στην Αγγλία των Τυδώρ. Θα έβαζα τα κεφάλια τους σε πασσάλους και θα τους τοποθετούσα στις δύο άκρες του Λευκού Οίκου για προειδοποίηση».

Steve Bannon calls for Dr. Fauci and FBI Director Wray to be beheaded "as a warning to federal bureaucrats"@youtube prohibits "inciting others to commit violent acts against individuals"

https://t.co/OECKxxQSzX pic.twitter.com/zBHimpUZT5

— Madeline Peltz (@peltzmadeline) November 5, 2020