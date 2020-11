Η νεαρή ακτιβίστρια υπέρμαχος της κλιματικής αλλαγής πέρασε στην αντεπίθεση αργά το βράδυ της Πέμπτης όταν με ανάρτησή της στο Twitter έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να «χαλαρώσει» σχετικά με τις εκλογές, απαντώντας ουσιαστικά σε ανάρτηση του Τραμπ, τον περασμένο χρόνο, με την οποία την κατηγορούσε ότι έχει θέματα διαχείρισης θυμού.

Η 17χρονη Γκρέτα σχολίασε στο Twitter, αναφερόμενη στην χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ «”ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ!”: Τόσο γελοίο. Ο Ντόναλντ θα πρέπει να δουλέψει το πρόβλημά του Διαχείρισης Θυμού και μετά να πάει να παρακολουθήσει μια παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε Ντόναλντ, Χαλάρωσε!».

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

