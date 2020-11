ΔΙΕΘΝΗ

Όσον αφορά τα σκυλιά εντοπισμού του κορονοϊού sniffer, οι Φινλανδοί είναι πρωτοπόροι.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, κανένα άλλο αεροδρόμιο δεν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την οσφρητική αίσθηση του σκύλου σε τόσο μεγάλη κλίμακα εναντίον του Covid-19», λέει η διευθύντρια του αεροδρομίου του Ελσίνκι Ούλα Λέτιγιεφ. Τα σκυλιά ανίχνευσης Valo, E.T., Kossi και Miina πέφτουν πάντα διάνα. Τα παγκοσμίως κοινά τεστ κορονοϊού PCR έχουν ποσοστό επιτυχίας μόνο 70%, είπε η Ανα Χίελμ, η επιστήμονας η οποία διευθύνει την φινλανδική έρευνα, στην Dailymail. Οι τετράποδοι φίλοι χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας σχετικής έρευνας από τον Οκτώβριο, της οποίας τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί.

Το τεστ Sniff είναι εθελοντικό

Στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι, οι σκύλοι αυτοί χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με τα τέστ κορονοϊού PCR. Οι ταξιδιώτες μπορούν να τρίψουν εθελοντικά ένα πανί πάνω στο δέρμα τους και να δώσουν ένα δείγμα. Αυτό το πανί δίνεται στη συνέχεια στον σκύλο για να το μυρίσει σε ξεχωριστό δωμάτιο. Εάν αυτός αντιδράσει - για παράδειγμα με ένα γάβγισμα - τότε υπάρχει λοίμωξη. Οι επιστήμονες εξεπλάγησαν αρχικά διότι τα σκυλιά ορμούσαν μόνο σε άτομα των οποίων τα τεστ κορονοϊού ήταν αρνητικά. Λίγες μέρες αργότερα όμως, οι άνθρωποι ανέφεραν συμπτώματα κορονοϊού.

Σκύλοι sniffer εντοπισμού κορονοϊού στο Λονδίνο και το Ανόβερο

Σε μια έρευνα του London School of Hygiene and Tropical Medicine γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν τα σκυλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του ιού. Έξι τετράποδα αποτελούν μέρος της έρευνας με κόστος 500.000 ευρώ. Τα ζώα έχουν ήδη εκπαιδευτεί με επιτυχία και έχουν χρησιμοποιηθεί για να οσφραίνονται τον καρκίνο και τις ασθένειες του Πάρκινσον. Οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα ότι θα έχουν την ίδια επιτυχία με τον κορονοϊό. «Τα σκυλιά είναι τόσο καλά στο να οσφραίνονται τον ιό επειδή η μόλυνση προκαλεί αλλαγές στην μυρωδιά του ανθρώπινου σώματος», εξηγεί ο καθηγητής Τζέιμς Λόγκαν του London School of Hygiene. Τα σκυλιά έχουν εξαιρετικά ευαίσθητες μύτες και επομένως μια εξαιρετική αίσθηση όσφρησης. Αυτό θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμο στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Λονδίνου δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, αλλά είναι διαθέσιμα στο βρετανικό Υπουργείο Υγείας από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Dailymail. Οι αρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν ακόμη λάβει κάποια απόφαση. Εφόσον δώσουν την έγκριση, τα σκυλιά ανίχνευσης κορονοϊού θα μπορούσαν σύντομα να χρησιμοποιηθούν και στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να εξετάζονται από τους τετράποδους φίλους 250 άτομα ανά ώρα .

Ένα παρόμοιο πείραμα διεξάγεται και στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ανοβέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ