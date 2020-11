Σε διάγγελμά του την Παρασκευή το βράδυ, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα κερδίσει στην Πενσιλβάνια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα, πολιτείες όπου συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Οι αριθμοί μάς λένε (…) και είναι μια αρκετά πειστική ιστορία: θα κερδίσουμε την κούρσα», τόνισε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι η υποψήφιά του για την αντιπροεδρία Κάμαλα Χάρις και ο ίδιος ήδη συναντώνται με ειδικούς για να προετοιμαστούν για τον Λευκό Οίκο.

«Έχει έρθει η ώρα να συσπειρωθούμε» για να «ξεπεράσουμε την οργή», δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα στη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για να γιορτάσει τη νίκη του, όμως άλλαξε προσέγγιση καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής σε κάποιες αμφίρροπες πολιτείες.

Ωστόσο το προβάδισμα του Μπάιντεν διευρύνεται έναντι του Τραμπ σε τέσσερις πολιτείες που θα είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα: την Πενσιλβάνια, την Τζόρτζια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρίσκεται μπροστά από τον αντίπαλό του κατά 4,1 εκατομμύρια, σε σύνολο 147 εκατομμυρίων ψήφων, με 74 εκατομμύρια ψήφους καταγεγραμμένους υπέρ των Δημοκρατικών, αριθμό-ρεκόρ για τις ΗΠΑ.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020