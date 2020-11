Υπενθυμίζουμε πως ο Μπάιντεν είχε δεσμευθεί προσωπικά πως θα διάλεγε γυναίκα για τη συγκεκριμένη θέση, ενώ μόνο δυο φορές στην ιστορία των ΗΠΑ είχε τεθεί γυναίκα ως υποψήφια αντιπρόεδρος.

Η γερουσιαστής της Καλιφόρνια - η πρώτη γυναίκα και σε αυτό το αξίωμα - και πρώην επικεφαλής του δικαστικού σώματος της πολυπληθέστερης αμερικανικής Πολιτείας είχε προκαλέσει αίσθηση με τις αιχμηρές ερωτήσεις της στο Κογκρέσο στη διάρκεια των ακροάσεων για το «Russiagate», ενώ είχε εξαπολύσει σκληρή κριτική στο αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «ασύμβατο με τις αμερικανικές αξίες».

We cannot afford four more years of Donald Trump. pic.twitter.com/PCEk0BAix4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020