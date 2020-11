Στην επινίκια ομιλία του ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος επικράτησε του Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια σκληρή εκλογική μάχη, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην αντιμετωπίζουν πλέον τους «αντιπάλους τους ως εχθρούς».

Απευθυνόμενος άμεσα στους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, είπε: «Ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία...Έφτασε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά». «Ήρθε η στιγμή να θεραπεύσουμε την Αμερική», τόνισε.

«Έκανα εκστρατεία για να αποκαταστήσω την ψυχή της Αμερικής, να ανοικοδομήσω τη ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους, τη μεσαία τάξη και να κάνω την Αμερική να σεβαστεί ξανά τον κόσμο», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον αντίπαλό του, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι κατανοεί την «απογοήτευση» των ψηφοφόρων του Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του.

«Θα εργαστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με ψήφισαν, όσο και για εκείνους που με επέλεξαν», δεσμεύτηκε ο 77χρονος Μπάιντεν.

«Δημοκράτες, Ρεπουμπλικάνοι, ανεξάρτητοι, συντηρητικοί, νέοι, ηλικιωμένοι, γκέι, στρέιτ, τρανς, άτομα με ειδικές ανάγκες, λευκοί, Λατίνοι, Ασιάτες, αμερικανοί ιθαγενείς, είμαστε εδώ για όλους… Ειδικά όμως σε αυτές τις στιγμές της καμπάνιας μας, θέλω να πω πως δεν θα φτάναμε εδώ χωρίς τις ψήφους των αφροαμερικανών. Οταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, σηκώσατε ανάστημα για μένα. Ας τερματίσουμε λοιπόν την απαίσια εποχή της δαιμονοποίησης που ξεκίνησε στην Αμερική εδώ και τώρα. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί, Δημοκράτες και Ρεπουμπλικάνοι. Οπως αποφασίσαμε να μην συνεργαστούμε, έτσι μπορούμε να αποφασίσουμε το αντίθετο. Και πιστεύω ότι είναι η εντολή του λαού να συνεργαστούμε. Μη μου λέτε πως δεν είναι πιθανό αυτό στις ΗΠΑ. Ας δώσουμε μια ευκαιρία ο ένας στον άλλον. Ηρθε η ώρα να κλείσουμε τις πληγές μας» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρέπει να χτίσουμε ξανά την ψυχή της χώρας. Το έθνος μας διαμορφώνεται από τη συνεχή μάχη μεταξύ των καλύτερων αγγέλων μας και των πιο σκοτεινών ερεθισμάτων μας. Και αυτό που λένε οι πρόεδροι σε αυτήν τη μάχη έχει σημασία. Ήρθε η ώρα για τους καλύτερους αγγέλους μας να επικρατήσουν», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Εκεί που στάθηκε επίσης εκτενώς ο Μπάιντεν, ήταν στο ζήτημα του κορονοϊού. Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρθηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο ζήτημα της στήριξης της κυβέρνησης προς το πρόσωπο των επιστημόνων.

«Τη Δευτέρα θα ονομάσω μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων ως σύμβουλοι μετάβασης. Δεν θα καταβάλω καμία προσπάθεια, καμία, ούτε καμία δέσμευση για την ανατροπή αυτής της πανδημίας», είπε δείχνοντας πως θα στηρίξει κάθε απόφαση και δράση που θα πάρει η επιστημονική κοινότητα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο έργο τους, κάτι που δεν συνέβη ιδιαίτερα στην θητεία του Τραμπ.

Πριν τον Μπάιντεν, στη σκηνή εμφανίστηκε η Κάμαλα Χάρις μέσα σε αποθέωση. Η πρώτη γυναίκα, αφροαμερικανή και με ασιατική καταγωγή αντιπρόεδρος της χώρας, στην ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων πως μπορεί να είναι η πρώτη που παίρνει το συγκεκριμένο αξίωμα, αλλά «δεν θα είμαι η τελευταία».

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσείς, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στην χώρα. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους», ανέφερε η Χάρις.

