Μιλώντας σε ένα πλήθος υποστηρικτών που συγκεντρώθηκε στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, η Δημοκρατική γερουσιαστής απέτισε φόρο τιμής στις «γενιές των γυναικών» που «άνοιξαν το δρόμο» γι ‘αυτήν.

Η πρώτη γυναίκα, αφροαμερικανή και με ασιατική καταγωγή αντιπρόεδρος της χώρας, στην ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων πως μπορεί να είναι η πρώτη που παίρνει το συγκεκριμένο αξίωμα, αλλά «δεν θα είμαι η τελευταία».

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσείς, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στην χώρα. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Ενας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους», ανέφερε η Χάρις.

“While I may be the first woman in this office, I will not be the last,” Vice president-elect Kamala Harris pays tribute to Black women in 1st speech as VP-electhttps://t.co/bS4EoQZNDk pic.twitter.com/Qi0Nr95mU9

— CP24 (@CP24) November 8, 2020