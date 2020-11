ΔΙΕΘΝΗ

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, λανσάρισε στην προεκλογική εκστρατεία του, ένα καπέλο του μπέιζμπολ που έγραφε σύνθημα του «Make America Great Again». Δηλαδή, κάνε ξανά την Αμερική μεγάλη.

Η «απάντηση» του Μπάιντεν ήρθε με το ίδιο νόμισμα. Φόρεσε κι εκείνος το -μπλε- καπέλο του που έγραφε πάνω «We Just Did» (μτφρ. μόλις το κάναμε) και από κάτω τον αριθμό 46, καθώς ο ίδιος θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ!

"We just did." Joe Biden clapped back against the MAGA hat 😯 (📷: @DrBiden) pic.twitter.com/fZ2EhzUFRA — Complex (@Complex) November 9, 2020

In final display of defiance, Trump displays the average IQ of his most ardent supporters on his maga cap pic.twitter.com/K7vkN3Vx9l — Lᴏʀᴅ Knows (@LordofWentworth) November 8, 2020

