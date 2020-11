Μέχρι στιγμής η Μελάνια Τραμπ δεν είχε εκφραστεί δημοσίως για την ήττα του συζύγου της, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, έχει συμβουλέψει τον Τραμπ πως έχει έρθει η ώρα να αποδεχθεί πλέον το αποτέλεσμα.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, άλλωστε, στενός σύμβουλος και γαμπρός του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη προσεγγίσει, σύμφωνα με το CNN, τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο προκειμένου να του προτείνει να αναγνωρίσει την ήττα.

Στο μεταξύ, αντίθετη στάση διατηρούν οι δύο γιοι του, Ντόναλτ τζούνιορ και Ερικ, οι οποίοι εξακολουθούν να παροτρύνουν τους Ρεπουμπλικάνους και τους υποστηρικτές τους να αρνούνται δημόσια τα αποτέλεσματα των εκλογών.

America Won’t Trust Elections Until The Voter Fraud Is Investigated https://t.co/SGRZ6xF8xl

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 9, 2020